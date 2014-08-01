Fenerbahçe mağlup oldu kazanan Soma oldu: 2-1

Hazırlıklarını İngiltere'de sürdüren sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçta Sheffield United'a son dakika golüyle 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Sheffield United ile İngiltere'de Soma yararına hazırlık maçı yaptı. Maç öncesi iki takımda ısınırken üzerinde SOMA yazan tişörtler giydi.

Müsabaka dünyanın en eski stadı olarak bilinen Bramall Lane'de oynanırken Fenerbahçe maça istekli başlayan taraf görünümündeydi. Rakibe yaptığı presle üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, 11. dakikada golü buldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de özellikle asistleriyle ön plana çıkan Caner Erkin, bu performasını hatırlatan bir orta çıkardı ve Pierre Webo ceza sahası içinde kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Fenerbahçe'nin tek gollü üstünlüğüyle sonlanırken ikinci yarıya da etkili başlayan sarı-lacivertliler oldu.

Maçın son bölümlerine doğru Fenerbahçe yarı sahasında daha sık pas yapmaya başlayan Sheffield United oyunda dengeyi kurmayı başardı. Dakikalar 74'ü gösterirken ceza sahası içinde boş kalan Chris Porter rahat bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Beraberlik sonrasında da ataklarına devam eden İngiliz ekibi, mücadelenin son dakikasında Neill Collins'in golüyle 2-1 öne geçti ve bu aynı zamanda maçın da skorunu tayin etti.

Soma için...

Karşılaşma öncesi Soma için yapılan saygı duruşu tüyleri ürpertti. Saygı duruşunun başında stattan çıt çıkmazken birkaç saniye sonra Fenerbahçe taraftarı alkışlamaya başlayınca Sheffield United taraftarları da onlara eşlik etti ve tüm tribünler Soma’da yaşamını kaybedenleri ayakta alkışladı.

Emenıke'ye maç öncesi özel antrenman

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe antrenörleri Bramall Lane Stadı'nda özel bir antrenman yaptırdılar. Denge çalışması ve koşu çalışması şeklinde geçen antrenmanda Emenike her Fenerbahçe tribünlerinin önünden geçtiğinde büyük alkış aldı.

İngiltere'den Danimarka'ya

İngiltere'den Danimarka'ya geçecek sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu İspanyol temsilci Sevilla ile 2 Ağustos Cumartesi günü Kopenhag'daki Brondby Stadı'na karşılaşacak.

Yanal 22 futbolcuya şans verdi

İlk yarıda değişikliğe gitmeyen Ersun Yanal, ikinci yarıda 11 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik direktör, ikinci yarının başında kaleci Volkan Demirel'in yerine Mert Günok, orta sahada Mehmet Topal ve Meireles'in yerine Alper Potuk ile Selçuk Şahin, savunmada da Bekir İrtegün'ün yerine Michael Kadlec'i oyuna aldı. Maçın devamında da Mehmet Topuz, Hasan Ali Kaldırım, Cristian Baroni, Serdar Kesimal, Muhammet Akarslan, Hakan Cinemre ve Samuel Holmen forma şansı buldu.

Yanal, Sheffield United karşısında 22 oyuncusunu görme fırsatı buldu.

Meşale maçı durdurdu

Müsabaka, sarı-lacivertli taraftarların yaktığı meşaleler nedeniyle kısa bir süre durdu.

Fenerbahçeli taraftarların, karşılaşmanın ilk yarısında meşale yakması üzerine Japon hakem Ryuji Sato, mücadeleyi durdurdu. Tribünlerdeki meşalelere özel güvenlik görevlileri yangın tüpüyle müdahale ederken, sahaya atılan birkaç meşalenin söndürülmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Sow'dan centilmenlik örneği

Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow, karşılaşmada centilmenlik örneği sergiledi.

Mücadelenin 67. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında top Sow'dan auta çıktı. Ancak Japon hakem Sato, korner kararı verdi. Topun kendisinden çıktığını söyleyen yıldız golcü, hakemin kararını değiştirtti.