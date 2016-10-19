Fenerbahçe seçime mi gidiyor?

Fenerbahçe'de son dönemde alınan kötü sonuçlar ve oynanan kötü futbol hem taraftardan hem de medyadan yönetime gelen eleştirileri artırırken başkan Aziz Yıldırım ve yönetimini de sıkıntıya soktu. Kulüpte önemli gelişme değişikler yaşanabileceği iddiaları duyulmaya başladı.

Lig Radyo'nun haberine göre; kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Yıldırım bu seçimde de başkan adayı olacak henüz listesini belirlemiş değil, hala kadrosunu oluşturmak için kurmaylarıyla görüşmeler yapıyor.

Sezon başından beri alınan kötü sonuçlardan dolayı sinirli ve gergin olduğu söylenen Yıldırım dün yapılan antrenmanı da saha kenarından bizzat takip etti.