Fenerbahçe, şampiyonluk sayısını 28 olarak güncelledi

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'deki şampiyonluk sayıları ile ilgili bir girişim başlattı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan hamlede "Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz" başlığı ile yeni bir bölüm açıldı. Süper Lig'de 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, resmi internet sitesinde 1959 öncesini de hesaba katarak şampiyonluk sayısını 28 olarak güncelledi.

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında tartışmalara neden şampiyonluk sayılarıyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yeni bir hamle geldi. Resmi sitesinde ‘Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz’ başlığı altında bir bölüm açan kulüp, şampiyonluk sayılarının neden 1923 yılından itibaren sayılmadığını sorguladı.

Sayfada yapılan açıklamada “Bu sayfada, TFF sitesinde de açıkça belirtildiği üzere; TFF’nin 1923 yılında kuruluşunun hemen ardından, ilk olarak 1924 yılında düzenlenmeye başlanan ulusal futbol organizasyonlarında, Fenerbahçemizin bugüne kadar kazandığı 28 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU gösterilmektedir” denildi.

Sitede, 1932-1933 sezonundaki şampiyonluktan itibaren yer alan 28 şampiyonluk tek tek tanıtıldı.

Ali Koç sezon başında belirtmişti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon öncesi, "Umut ediyorum ki Lefter Küçükandonyadis sezonunun sonunda da hep birlikte, omuz omuza, 1924 yılından beri TFF'nin düzenlediği ulusal şampiyonalarla, 29. Ulusal Şampiyonluğumuza ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

28 şampiyonluk

Sitede yer alan açıklama metninde de, "Fenerbahçe, Türkiye Futbol Birinciliği’ni 3 kez, Milli Küme’yi 6 kez ve Süper Lig’i ise 19 kez kazanmıştır.

"Fakat bu konu ne zaman gündeme gelse, kamuoyunda bazı kişi ve kurumlar, Fenerbahçe’nin 1959 öncesinde kazanılmış 9 Türkiye Şampiyonluğunun hesaba katılmasına çeşitli sebepler sunarak itiraz etme gayretinde bulunuyor" denildi.

Sitede, 'Karşıt Tezler ve Cevaplar' bölümünde de 28 şampiyonluğa yapılan itirazların doğru olup olmadığı sorgulandı.

"Baba Hakkı'ları, Süleyman Seba'ları efsane yapan bu kupalar"

Açıklamanın sonuç kısmında, "Fenerbahçe’nin 9 şampiyonluğu bulunan Milli Küme ve Türkiye Futbol Birinciliği de, bu ülkenin ulusal futbol federasyonu tarafından tertiplenmiş, kupaları ulusal futbol federasyonumuz tarafından verilmiştir. Bu şampiyonaların Türkiye Şampiyonluğu olduğu bizzat TFF sitesinde de açıkça yer almaktadır.

"Son olarak unutmayalım ki, Baba Hakkı'ları, Süleyman Seba'ları, Cihat Arman'ları, Fikret Kırcan'ları, Lefter Küçükandonyadis'leri, Gündüz Kılıç'ları hem takımlarımızın hem ülkemizin efsaneleri yapan, bu şampiyonluklarda attıkları goller, kazandıkları kupalardır" ifadeleri kullanıldı.

10 takımın daha şampiyonluğu var

Fenerbahçe'nin güncellemesiyle birlikte 1924’ten bugüne; Futbol Federasyonunun oynattığı ülke şampiyonalarında takımların şampiyonluk sayıları şöyle: