Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için Shakhtar karşısında

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği ve ilk maçta kendi evinde golsüz berabere kaldığı Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımıyla bu akşam rövanş maçına çıkacak.

Rakibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli ekip, alacağı her türlü galibiyet ve gollü beraberliklerde adını bir üst tura yazdıracak.

Ntvspor'da yer alan habere göre, maçın 90 dakikası 0-0 sona ererse, karşılaşma 15'er dakikalık iki devre halinde oynanacak uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da galibiyetin dışında gollü beraberlikler Fenerbahçe'yi üst tura çıkartırken, 120 dakika sonunda gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Shakhtar Donetsk'in ise maç penaltılara gitmeden tur atlaması için sahadan galibiyetle ayrılması gerekecek.

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında Ukrayna'nın Lviv kentinde oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

Fenerbahçe'de, geçen sezon Bursaspor'la Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında kırmızı kart gördüğü için ilk müsabakada forma giyemeyen yeni transfer Şener Özbayraklı'nın cezası sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde Şener, cezasını tamamlayarak takıma dönerken, sakatlığı bulunan Gökhan Gönül takımını zorlu maçta yalnız bırakacak.

Shakhtar Donetsk takımında ise cezası biten Olexandr Kucher, teknik direktör Mircea Lucescu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın, ilk karşılaşmanın 11'inden fazla bir değiklik yapmadan takımını sahaya sürmesi bekleniyor.

Kalede Volkan Demirel'i oynatacak olan Pereira, sakatlık ve cezalı oyunculardan dolayı ilk maçta mecburen sağ bek oynattığı Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Şener Özbayraklı'ya formayı verecek. Savunmayı Şener, Bruno Alves, Simon Kjaer ve Caner Erkin dörtlüsünden oluşturması beklenen Portekizli teknik adam, ön liberoda Josef de Souza'ya şans tanıyacak. Souza'nın orta alandaki partnerinin ise Meireles olması bekleniyor.

Sağ kanatta Luis Nani'nin formasına kesin gözüyle bakılırken, Pereira'nın Hollandalı yıldız futbolcu Robin Van Persie'yi oynatıp oynatmayacağı merak konusu. Van Persie'nin henüz hazır olmadığını düşünen Pereira'nın, Hollandalı golcü futbolcuyu maçın gidişatına göre sonradan oyuna alması bekleniyor. Bu durumda sol kanatta Diego'ya görev verecek olan Pereira, ileride ise Sow ve Fernandao'yu oynatacak.

FENERBAHÇE

Volkan, Şener, Kjaer, Alves, Caner, Meireles, Josef de Souza, Diego, Nani, Fernandao ve Sow

SHAKHTAR DONETSK

Pyatov, Srna, Kucher, Rakitsky, Shevchuk, Marlos Bonfim, Malishev (Fred), Stepanenko, Taison, Teixeira ve Gladkiy

Lviv'de oynanacak

Ukrayna'nın doğusundaki iç savaş sebebiyle Shahtar Donetsk maçlarını kendi sahasında oynayamıyor.

Geçen seneden bu yana lig ve Avrupa maçlarını Kiev ile Lviv'de oynayan Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe'yi Lviv'de ağırlayacak.

Lucescu'nun takımı, Fenerbahçe'yle Donetsk'e yaklaşık bin 200 kilometre uzaklıktaki Lviv şehrinde karşılaşacak. Fenerbahçe ise İstanbul'dan yaklaşık bin 400 kilometre mesafe kat ederek Lviv'de maça çıkacak. Donetsk Ukrayna'nın en doğusunda Lviv ise ülkenin en batısında bulunuyor.

Maç saatinde Ukrayna'da hava sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor.

Öte yandan Shakhtar Kulübü yetkilileri, Lviv Arena'da bilet satışlarına talebin yoğun olduğunu ve stadın maç saatinde tamamen dolu olmasını beklediklerini açıkladılar.