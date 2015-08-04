UEFA Fenerbahçe'yi reddetti

UEFA, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna ekibi Shakhtar'ın doping testi pozitif çıkan genç oyuncusu Fred'in oynatmasına yaptığı itirazı reddetti.

Associated Press'in haberine göre; UEFA, Güney Amerika Futbol Federasyonu CONMEBOL'ün Fred'i cezalandırmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin bu itirazını reddettiği açıklandı. AP, Fenerbahçe'nin itirazının reddedilmemesine karşın rövanş maçında Fred'in oynamasının mümkün olmadığını ileri sürdü.



Fred, Copa America'da Brezilya formasıyla mücadele ettiği Şili maçı sonrası dopingi gizleyici bir madde kullandığı için kadrodan çıkarılmıştı. Shakhtar, UEFA'nın sözlü olarak kendilerine Fred'in Fenerbahçe'ye karşı oynatılmaması gerektiğini açıklamıştı.



Öte yandan, UEFA Disiplin Komitesi henüz bir resmi açıklama yapmadı.