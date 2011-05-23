-FENERBAHÇE ŞAMPİYON SİVAS (A.A) - 22.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda 4-3 mağlup eden Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 50. dakikada Emre'nin ceza alanı dışında düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanmak için topun başına Alex geçti. 51. dakikanın ilk saniyelerinde Alex'in şık vuruşunda top, ''Doksan'' tabir edilen yerden geçerek filelerle buluştu: 1-3 53. dakikada Grosicki'nin ceza alanı dışından yerden sert vuruşunda, kaleci Volkan topu çeldi. Dönen topa hareketlenen Navratil'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 55. dakikada Erman'ın kullandığı serbest atışta, top direğin üstünden auta gitti. 57. dakikada Emre'nin ceza alanı dışından vuruşunda, top üst direği sıyırarak auta çıktı. 65. dakikada gelişen Sivasspor atağında Eneramo'nun pasıyla topu önünde bulan Erman, uzak mesafeden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3 67. dakikada Fenerbahçe tekrar farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan korner atışını Alex, Emre ile paslaşarak kullandı. Emre'nin ceza alanına gönderdiği topu Yobo, kafayla filelere gönderdi: 2-4 87. dakikada Mehmet Yıldız'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında, Erman'ın kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 90. dakikada ceza alanına gönderilen topu, Mehmet Yıldız istediği şekilde kontrol edemeyince Sivasspor net bir fırsattan yararlanamadı. Savunma bu pozisyonda topu uzaklaştırdı. 90+1. dakikada Mehmet Yıldız'ın ceza alanına ortasında Erman şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-4 Maç, Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğü ile sona erdi. Sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Fenerbahçeli taraftarlar, 4. golün ardından tribünlerde şampiyonluk şarkıları söyleyip, tribün şovları yaptı. Maçın son anlarında Fenerbahçeli taraftarların yaktığı meşaleler nedeniyle sahayı sis kapladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarlar, şampiyonluğu kutladı. Stat: 4 Eylül Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx Sivasspor: Korcan xx, Uğur Kavuk xx (Dk. Abdurrahman xx), Sedat xx, Navratil xxx, Hayrettin xx, Mehmet Nas xx (Dk. 62 Tomas Rada xx), Kadir xx, Grosicki xx, Erman xxx, Eneramo xx (Dk. 82 Mehmet Yıldız xx), Pedriel Suarez xx Fenerbahçe: Volkan Demirel xxx, Gökhan Gönül xxx (Dk. 30 Bekir xxx), Lugano xxx, Yobo xxx, Andre Santos xxx, Mehmet Topuz xxx, Emre xxx, Selçuk xxx, Stoch xxx (Dk. 46 Cristian xxx), Alex xxx, Niang xxx (Dk. 81 Dia xx) Goller: Dk. 6 Andre Santos, Dk. 41 Selçuk, Dk. 51 Alex, Dk. 67 Yobo(Fenerbahçe), Dk. 20 Navratil, Dk. 65 ve Dk. 90+1 Erman (Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 75 Abdurrahman (Sivasspor), Dk. 81 Selçuk (Fenerbahçe)