Fenerbahçe sakatlıklara teslim

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Şanslıklar Uğru Boral'la başladı

Ali Bilgin antremanda sakatlandı

Sarı-lacivertli ekipte Uğur, Ali Bilgin, Lugano ve Deivid'den sonra Mehmet Topuz'un sakatlanması, önemli maçlar öncesi teknik heyeti sıkıntıya soktu.Sakatlıklar nedeniyle çeşitli mevkilerdeki değişikliklerin ardından ritmini kaybederek, mağlubiyetler ve beraberlikler alıp, galibiyetten uzak kalan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Daum, kimi futbolcuların görev alanlarındaki değişikliklerle çözüm bulmaya çalışıyor.Fenerbahçe'de sakatlıklar serisi Uğur'un, Bursaspor maçında sol diz çapraz bağlarının yırtılmasıyla başladı.Ligde 19. haftadaki Sivasspor maçını 2 gol atarak geride bırakan sarı-lacivertli futbolcu, 4 Şubat Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Bursaspor karşısında yaşadığı büyük sakatlığın ardından ameliyat edilerek, sezonu erken kapattı.Uğur'un sakatlığını 3 gün sonra, ligin 20. haftasında Diyarbakırspor mücadelesinde Lugano'nun sakatlığı takip etti. 7 Şubat Pazar günkü maçın son dakikalarında sağ arka adalesinden sakatlanan Uruguaylı savunma oyuncusunda yırtık tespit edildi. 18 Şubat Perşembe günkü Lille maçına yetiştirilen Lugano, Fransa'da forma giydiği maçın 9. dakikasında sakatlığı bulunan bölgesinde sorun yaşayarak, oyun dışında kaldı. Lugano çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.Diyarbakırspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan bir diğer oyuncu Özer ise ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmadı.Sarı-lacivertli ekipte sol dizindeki sakatlığı nedeniyle menisküs ameliyatı yapılan Ali Bilgin, antrenmanda sakatlandı.11 Şubat Perşembe günü Bursaspor ile yapılan kupadaki çeyrek final rövanş maçının öncesindeki son antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli futbolcuya artroskopi yapıldı.14 Şubat Pazar günkü Manisaspor maçı öncesinde antrenmanda sakatlanan, sağ kasık bölgesinde sorun oluşan Deivid, iki gündür çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.Fenerbahçe'de şubat ayındaki şanssız dönemdeki son kurban Mehmet Topuz oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında deplasmanda Lille ile yapılan maçın ikinci yarısında forma şansı bulan Mehmet'in sol ön üst adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Mehmet, Bursaspor maçında forma giyemeyecek.