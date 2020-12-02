Fenerbahçe sakatlık kabusuna çözüm arıyor

Fenerbahçe’nin başı sakatlıklarla dertte.

Önceki gün Diego Perotti, Lemos ve Ademi'de zorlanmaya bağlı yırtık meydana geldiği açıklanmıştı. Fenerbahçe'de buna benzer durumlar sezon başından beri yaşanıyor. Sosa, Tolga, Samatta, Novak, Nazım ve Gökhan Gönül de aynı dertten dolayı sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlıkların darbeye bağlı olmadan adale ile kasık bölgesinde yoğunlaşması, teknik heyeti kara kara düşündürmeye başladı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre sağlık heyeti de sakatlıkların önüne geçmek için oyuncuları en küçük ağrı hissettiğinde antrenmanlara çıkarmayacak ve bu şekilde daha uzun süreli sakatlıklardan koruyacak.

Erol Bulut, Denizlispor maçı için 11 kurmakta zorlanıyor. Zorunlu rotasyona gidecek olan Bulut'un ilk planı; Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Ozan Tufan, Sosa, Thiam, Ferdi, Pelkas ve Cisse'den oluşan ilk 11'i sahaya sürmek.