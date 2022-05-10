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Spor

Fenerbahçe Safiport-ÇBK Yenişehir Belediyesi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İşte Fenerbahçe Safiport-ÇBK Yenişehir Belediyesi final serisi maçı detayları

10 Mayıs 2022 16:51

Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi, bu akşam oynanacak maç ile başlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde adını finale yazdıran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol takımları, serinin ilk maçına çıkacak.

Karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda?

10 Mayıs Salı günü Metro Enerji Salonu’nun ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 19.00’da başlayacak ve TİVİBU Spor’da canlı olarak yayınlanacak.

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