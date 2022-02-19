Fenerbahçe sadece gol değil, kaleyi de bulamıyor

Slavia Prag karşısında isabetli şut çekmekte zorlanan hatta ilk yarıda kaleyi bile bulamayan Fenerbahçe’nin Süper Lig’de de bu alanda istatistikleri kötüye gidiyor. Fenerbahçe, 25 haftası geride kalan Süper Lig'de isabetli şut yüzdesinde istediği seviyelerde bulunmuyor.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre rakip kaleye 25 lig maçında 338 şut çeken sarı-lacivertli futbolcular, bunların 124'ünde isabet bulabildi. Fenerbahçe'nin bu sezon isabetli şut yüzdesi ise %36.6 oldu. Sarı-lacivertliler, 20 takımlı ligde şut isabeti sıralamasında da 6. konumda yer alıyor. Ligde rakip kaleye çektiği şutlarda en fazla isabet bulan ekip Başakşehir (%39.3) oldu. Başakşehir'i; Adana Demirspor, Kayserispor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük izledi.

Fenerbahçe, 25 haftada çektiği şut sayısında da ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı. Rakip kaleye en fazla şut gönderen ekip 370 şutla Beşiktaş oldu. Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray 368, lider Trabzonspor ise 349 şu attı. Fenerbahçe, rakiplerinin ardından 338 seferle en fazla şut çeken 4. takım oldu. Beşiktaş'ın isabetli şut yüzdesi 36.4'te, Galatasaray'ın ise 34.5'te kaldı.

Fenerbahçe, yeni bir döneme başladığı İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 5 lig maçında rakip kaleye 62 şut atabildi. İsabetli şut sayısı ise sadece 14 oldu ve %22.5'te kaldı.