Fenerbahçe-Royal Antwerp maçında Samatta'nın attığı gol skorbordu şaşırttı!

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Royal Antwerp ile berabere kaldığı maçta Samatta'nın attığı tarihi gol sarı lacivertlilere yazıldı. Kiralık olarak Antwerp forması giyen Samatta gole sevinmedi ancak yine de tepki gördü.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda temsilcimiz Fenerbahçe’nin Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin hemen başında ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe’den Royal Antwerp’e kiralanan Mbawana Samatta’nın maçın henüz 2. dakikasında sarı lacivertli ağlara bıraktığı gol, stadyum skorbordunda Fenerbahçe tarafına yazıldı. Bir süre Fenerbahçe lehine 1-0 olarak yazılan gol ve yapılan o hata daha sonra düzeltildi.

Fenerbahçe'nin yediği en erken gol

Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe'den Belçika ekibine transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe’den kiralık olarak Antwerp'e katılan Mbwana Samatta, Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Konuk Antwerp 2. dakika öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Viktor Fischer ceza sahası içinde kısa pasını arka direğe hareketlenen Mbwana Samatta’ya gönderdi. Topa hareketlenen Mbwana Samatta dokunuşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken gol Mbwana Samatta’dan geldi. Gol, 1.48’de geldi…