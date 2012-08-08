Fenerbahçe Romanya'da tur atlayabilecek mi?

- 76. dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Dirk Kuyt bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1 yaptı.

- 71. dakika: Fenerbahçe, Dirk Kuyt'un mükemmel golü ile skoru 2-1'e getirdi.

- 53. dakika: Ceza alanında top Caner'in eline çarpınca Rus hakem penaltı noktasını gösterdi. N'Doye penaltıyı kullandı ama Volkan kalesini gole kapattı.

- İkinci yarının başında oyuncu değişikliği yok, iki takımda 11'lerini korudu.

- KARŞILAŞMANIN İLK YARISI 1-1'LİK EŞİTLİKLE SONA ERDİ...

- 42. dakika: Caner, topu elle kestiği için sarı kartla cezalandırıldı.

- 40. dakika: Vaslui kaptanı N'Doye, Egemen'e yaptığı sert hareket sonrasında sarı kartı gördü.

- 14. dakika: Ev sahibi Vaslui takımı Marius Niculae'nin golüyle skoru dengeledi. 1-1

- 11. dakika: Fenerbahçe, Caner Erkin'in attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

- Fenerbahçe maça etkili başladı. Sarı lacivertliler oyunu rakip yarı alana yıktı.