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Spor

Fenerbahçe Romanya'da tur atlayabilecek mi?

UEFA'ya verilen listede yer almayan yeni transferler Krasic ve Yobo'nun yer almadığı Fenerbahçe kafilesini, Vaslui havaalanında bir grup taraftar karşıladı

08 Ağustos 2012 20:57

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Romanya'nın Vaslui takımıyla ile karşı karşıya geliyor. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.

 

Maçtan notlar
 
- 76. dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Dirk Kuyt bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1 yaptı.
- 71. dakika: Fenerbahçe, Dirk Kuyt'un mükemmel golü ile skoru 2-1'e getirdi. 
- 53. dakika: Ceza alanında top Caner'in eline çarpınca Rus hakem penaltı noktasını gösterdi. N'Doye penaltıyı kullandı ama Volkan kalesini gole kapattı. 
- İkinci yarının başında oyuncu değişikliği yok, iki takımda 11'lerini korudu.
- KARŞILAŞMANIN İLK YARISI 1-1'LİK EŞİTLİKLE SONA ERDİ...
- 42. dakika: Caner, topu elle kestiği için sarı kartla cezalandırıldı.
- 40. dakika: Vaslui kaptanı N'Doye, Egemen'e yaptığı sert hareket sonrasında sarı kartı gördü.
- 14. dakika: Ev sahibi Vaslui takımı Marius Niculae'nin golüyle skoru dengeledi. 1-1
- 11. dakika: Fenerbahçe, Caner Erkin'in attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. 
- Fenerbahçe maça etkili başladı. Sarı lacivertliler oyunu rakip yarı alana yıktı.

 

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

 

İlk maçta alınan skorla taraftarlarını üzen sarı lacivertliler zorlu Romanya deplasmanında tur arıyor. İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe galibiyette, 2-2 ve üzeri gollü beraberliklerde tur atlayacak.

Rövanş maçını Vaslui kazanırsa veya 0-0 berabere kalırsa, Rumen temsilcisi turu geçen taraf olacak. Karşılaşma ilk maçtaki gibi 1-1 berabere biterse, uzatmaya gidecek.

 

Fenerbahçe kadrosunda önemli eksikler

 

Sarı-lacivertli takımın oynayacağı bu zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek olan yeni transferler Milos Krasic ve Joseph Yobo'nun yanı sıra Sezer Öztürk, Henri Bienvenu, Özer Hurmacı ile Özgür Çek Romanya'ya giden kafilede yer almadı.

 

STAT: Ceahlaul

SAAT: 21.00

HAKEM: Sergei Karasev (Rusya)

VASLUI: Coman, Varela, Antal, Milanov, Salageanu, Charalambous, Stanciu, Caue, Sanmartean, N'Doye, Niculae

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Egemen Korkmaz, Bekir İrtegün, Hasan Ali Kaldırım, Selçuk Şahin, Cristian Baroni, Mehmet Topuz, Caner Erkin, Alex, Kuyt

 

Yıldırım'dan şans dileği

 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, sarı lacivertli takımın Vaslui ile deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Ceahlaul Stadı'na geldi.

Maç öncesi soyunma odasına inan Başkan Yıldırım, futbolculara tek tek şans diledikten sonra yeniden tribündeki yerini aldı.

Bu arada Fenerbahçe, sahaya lacivert-siyah renkli 'Gölge Kanarya' formasıyla çıkacak.

 

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