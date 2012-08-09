T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Romanya'da tur atlamayı başardı

Fenerbahçe bu galibiyetle Vaslui takımını saf dışı bıraktı ve Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi

09 Ağustos 2012 01:58

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Romanya'nın Vaslui takımını 3-1'lik skorla mağlup etti ve tur atlayan ekip oldu. Karşılaşmaya damga vuran oyuncu, skor 1-1'iken N'Doye'nin penaltısını çıkaran Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel oldu.

Romanya'nın Ceahlaul Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 11. dakikada Caner Erkin, 71. ve 76. dakikada da Hollandalı yıldız Dirk Kuyt attı. Ev sahibi takımın tek golü ise 14. dakikada Marius Niculae'den geldi.

Vaslui takımı 53. dakikada N'Doye ile de bir penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe bu galibiyetle Vaslui takımını saf dışı bıraktı ve Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi.

 

En az 8 avrupa maçı oynanacak

 

Fenerbahçe, Vaslui'yi geçerek Avrupa'da en az 8 maçı garantiledi. Devler Ligi 2 play-off turu maçı oynayacak olan sarı-lacivertli takım, buradan elense dahi UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Fenerbahçe, burada da 6 maç oynayacak.

 

Play-off'taki rakip cuma günü belli olacak

 

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 10 Ağustos Cuma günü İsviçre'nin NYON kentinde çekilecek.

 

Taraftara biber gazı sıkıldı

 

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe taraftarları yaktıkları meşaleleri sahaya fırlattı. Statta bulunan polisler de sarı-lacivertli taraftarlara biber gazı sıktı. Yaşanan gerginlikte 2 Fenenerbahçe taraftarı gözaltına alındı.

 

Yıldırım'dan şans dileği

 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, sarı lacivertli takımın Vaslui maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Ceahlaul Stadı'na geldi.  Maç öncesi soyunma odasına inan Başkan Yıldırım, futbolculara tek tek şans diledikten sonra yeniden tribündeki yerini aldı. Bu arada Fenerbahçe, sahaya lacivert-siyah renkli 'Gölge Kanarya' formasıyla çıktı.

 

Stat doldu

 

Vaslui-Fenerbahçe maçında evsahibi ekip taraftarları stadı büyük ölçüde doldurdu. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala stadı dolduran Vaslui taraftarları, takımlarını coşkuyla destekledi.

 

Az sayıda Fenerbahçeli izledi

 

Karşılaşmayı az sayıda Fenerbahçe taraftarı izledi. Piatra Neamt kentine gelen yaklaşık 150 sarı-lacivertli taraftar, takımlarına destek verdi.

 

Maç öncesi gerginlik yaşandı

 

Karşılaşma için Piatra Neamt kentine gelen Fenerbahçeli taraftarlarla, Vaslui taraftarları arasında maç öncesinde gerginlik yaşandı. Maçtan önce kentte gezen sarı-lacivertli taraftarlar, rakip takım taraftarlarıyla karşılaşınca karşılıklı tezahüratlar yaptılar. Araya giren güvenlik güçleri olay çıkmasını önledi.

 

Polis önlem aldı

 

Güvenlik güçleri maçtan önce stat çevresinde önlemler aldı. Stada giden yolları kapatan polis, özel araçları stat çevresine almadı. Araçlarından inen taraftarlar yürüyerek stada geldi.

 

ETİKETLER

fenerbahçeromanyavasluişampiyonlar ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24