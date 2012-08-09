Fenerbahçe Romanya'da tur atlamayı başardı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Romanya'nın Vaslui takımını 3-1'lik skorla mağlup etti ve tur atlayan ekip oldu. Karşılaşmaya damga vuran oyuncu, skor 1-1'iken N'Doye'nin penaltısını çıkaran Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel oldu.

Romanya'nın Ceahlaul Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 11. dakikada Caner Erkin, 71. ve 76. dakikada da Hollandalı yıldız Dirk Kuyt attı. Ev sahibi takımın tek golü ise 14. dakikada Marius Niculae'den geldi.

Vaslui takımı 53. dakikada N'Doye ile de bir penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe bu galibiyetle Vaslui takımını saf dışı bıraktı ve Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi.

En az 8 avrupa maçı oynanacak

Fenerbahçe, Vaslui'yi geçerek Avrupa'da en az 8 maçı garantiledi. Devler Ligi 2 play-off turu maçı oynayacak olan sarı-lacivertli takım, buradan elense dahi UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Fenerbahçe, burada da 6 maç oynayacak.

Play-off'taki rakip cuma günü belli olacak

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 10 Ağustos Cuma günü İsviçre'nin NYON kentinde çekilecek.

Taraftara biber gazı sıkıldı

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe taraftarları yaktıkları meşaleleri sahaya fırlattı. Statta bulunan polisler de sarı-lacivertli taraftarlara biber gazı sıktı. Yaşanan gerginlikte 2 Fenenerbahçe taraftarı gözaltına alındı.

Yıldırım'dan şans dileği

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, sarı lacivertli takımın Vaslui maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Ceahlaul Stadı'na geldi. Maç öncesi soyunma odasına inan Başkan Yıldırım, futbolculara tek tek şans diledikten sonra yeniden tribündeki yerini aldı. Bu arada Fenerbahçe, sahaya lacivert-siyah renkli 'Gölge Kanarya' formasıyla çıktı.

Stat doldu

Vaslui-Fenerbahçe maçında evsahibi ekip taraftarları stadı büyük ölçüde doldurdu. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala stadı dolduran Vaslui taraftarları, takımlarını coşkuyla destekledi.

Az sayıda Fenerbahçeli izledi

Karşılaşmayı az sayıda Fenerbahçe taraftarı izledi. Piatra Neamt kentine gelen yaklaşık 150 sarı-lacivertli taraftar, takımlarına destek verdi.

Maç öncesi gerginlik yaşandı

Karşılaşma için Piatra Neamt kentine gelen Fenerbahçeli taraftarlarla, Vaslui taraftarları arasında maç öncesinde gerginlik yaşandı. Maçtan önce kentte gezen sarı-lacivertli taraftarlar, rakip takım taraftarlarıyla karşılaşınca karşılıklı tezahüratlar yaptılar. Araya giren güvenlik güçleri olay çıkmasını önledi.

Polis önlem aldı

Güvenlik güçleri maçtan önce stat çevresinde önlemler aldı. Stada giden yolları kapatan polis, özel araçları stat çevresine almadı. Araçlarından inen taraftarlar yürüyerek stada geldi.