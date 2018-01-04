Fenerbahçe, Robin van Persie ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe’nin bir süredir gönderilmesi gündemde olan Hollandalı futbolcu Robin van Persie’nin menajeri Kees Vos ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerin sona erdiği belirtildi.

Habertürk’ten Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Sarı-lacivertli yönetim ile görüşen Vos, birçok detayda anlaşma sağladı. Fenerbahçe yönetimi, Robin van Persie'nin satışından bonservis geliri elde edemeyecek ama oyuncunun 6 aylık maaşından kurtulmuş olacak. Fenerbahçe ile Robin van Persie'nin yolları resmi olarak önümüzdeki günlerde ayrılacak.

Menajeri, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu

Futbolcunun transferiyle ilgili Hollanda basınına konuşan menajer Vos, Fenerbahçe yönetimiyle buluşacaklarını ve iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm için görüşeceklerini doğrulamıştı. Vos, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de oynama şansının sorulması üzerine "Teorik olarak mümkün ancak durumu henüz belli değil. Bir süredir çalışmaktan uzak olduğu da bir gerçek" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den yılda 4,9 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu, son olarak ağustos ayında bir maçta oynadı. 31 Ağustos'ta Hollanda Milli Takımı'nda Fransa'ya karşı oynayan Van Persie, bu mücadelede sakatlandı. Yaklaşık iki hafta önce takımla çalışmalara başlayan Hollandalı yıldızın adı Feyenoord ve ABD MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anılıyor. Fenerbahçe formasını son olarak 24 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar karşısında giyen Van Persie, 2017-18 sezonunda sarı-lacivertli takımda sadece 4 maçta oynayabildi. Uçan Hollandalı lakaplı futbolcu, lige verilen arada ailesiyle birlikte tatil için Dubai'de gitmişti.