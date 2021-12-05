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Spor

Fenerbahçe-Rizespor maçına da atandı; Atilla Karaoğlan'a 3 gün üst üste VAR görevi

Karaoğlan, cuma günü oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş ve dün oynanan Trabzonspor-Adana Demirspor maçında da VAR hakemliği yapmıştı

05 Aralık 2021 16:39

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olarak Atilla Karaoğlan'ın atanması şaşkınlık yarattı.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Sarper Barış Saka olacak.

Bu zorlu maçta VAR’ın başında ise Atilla Karaoğlan yer alacak. Karaoğlan, cuma günü Kasımpaşa – Beşiktaş ve dün Trabzonspor-Adana Demirspor mücadelelerinde yine VAR koltuğunda oturuyordu.

Böylelikle 35 yaşındaki hakem, 3 gün üst üste haftanın kritik karşılaşmalarında Video Yardımcı Hakem’lik görevinde bulunmuş olacak.

Ayrıca Fenerbahçe-Rizespor maçının AVAR’ı Kerem Ersoy da Kasımpaşa-Beşiktaş müsabakasına 1. yardımcı hakem, Trabzonspor-Adana Demirspor mücadelesine de AVAR atanmıştı.

 

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