Fenerbahçe, revire döndü; listeye İrfan Can da eklendi

Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Enner Valencia, ve Mert Hakan Yandaş gibi isimleri sakatlıkları nedeniyle kullanamayan sarı lacivertliler, Helsinki maçında sahanın en iyisi İrfan Can Kahveci’nin de sakatlanmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşmanın 55. dakikasındaki bir pozisyon sonrasında kendisini acı içinde yere bırakan İrfan Can Kahveci, sol arka adalesini tuttu.

Saha içine giren sağlık ekipleri milli futbolcuya ilk müdahaleyi yaparken başarılı futbolcu oyuna devam edemeyeceğini teknik ekibe bildirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin yerine Ferdi Kadıoğlu’nu sahaya sürdü.