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Spor

Fenerbahçe, revire döndü; listeye İrfan Can da eklendi

Fenerbahçe'de sakatlanan yıldızların sayısı artıyor

20 Ağustos 2021 09:26

Sakat futbolcuların fazla olması nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’ndeki HJK Helsinki maçına eksik kadroyla çıkan Fenerbahçe, zorlu maçın ikinci yarısında İrfan Can Kahveci’nin sakatlığı ile sarsıldı.

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