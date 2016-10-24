Fenerbahçe, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Fenerbahçe Kulübü, futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili olarak, "FETÖ'yü öven, faaliyetlerini destekleyen tüm yazıları ve demeçleri ile kulübümüz aleyhinde her hafta bir televizyon kanalından yaptığı hakaret dolu açıklamaları sebebiyle, hukukçularımız tarafından yapılan çalışma neticesinde oluşturulan dosya tahtında yarın suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.

Ayrıca, Kütahyalı'nın program yaptığı televizyon kanalında, sporun barışçıl ruhuna aykırı, halkı kin ve nefrete iten söylemleri ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna devamlı olarak muhalefet eden açıklamaları nedeniyle de başta RTÜK olmak üzere gerekli tüm mercilere hukuki başvurular yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan Kütahyalı, bir basın açıklaması sırasında kendisine yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.