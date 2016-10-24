T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Kütahyalı, Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunucağını söylemişti

24 Ekim 2016 01:01

Fenerbahçe Kulübü, futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili olarak, "FETÖ'yü öven, faaliyetlerini destekleyen tüm yazıları ve demeçleri ile kulübümüz aleyhinde her hafta bir televizyon kanalından yaptığı hakaret dolu açıklamaları sebebiyle, hukukçularımız tarafından yapılan çalışma neticesinde oluşturulan dosya tahtında yarın suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.

Ayrıca, Kütahyalı'nın program yaptığı televizyon kanalında, sporun barışçıl ruhuna aykırı, halkı kin ve nefrete iten söylemleri ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna devamlı olarak muhalefet eden açıklamaları nedeniyle de başta RTÜK olmak üzere gerekli tüm mercilere hukuki başvurular yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan Kütahyalı, bir basın açıklaması sırasında kendisine yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ETİKETLER

fenerbahçerasim ozan kütahyalısuç duyurusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24