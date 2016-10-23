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Spor

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Aziz Yıldırım'a suç duyurusu

Kütahyalı, Yıldırım'ın kendisine hakaret içeren söylemlerde bulunduğunu iddia etti

23 Ekim 2016 20:30

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, bir basın açıklaması sırasında kendisine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kütahyalı, avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla söz konusu suç duyurusu dilekçesini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Dilekçede, Kütahyalı'nın kamuoyuna mal olmuş bir gazeteci olduğu ve Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda kamuoyunu ilgilendiren gündeme ilişkin konularda spor yorumculuğu yaptığı belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın ise uzun yıllardır Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduğu belirtilen dilekçede, Kütahyalı'nın da süper ligde bulunan bir kulüp ve başkanı ile ilgili kamuoyunu ilgilendiren konularda yorum yaptığı aktarıldı.

Dilekçede, Yıldırım'ın 18 Nisan'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde yaptığı bir basın açıklamasındaki konuşmasında Kütahyalı'yı hedef alan, kamuoyu önünde rencide eden, hakaret ve iftira içeren söylemlerde bulunduğu savunuldu.

Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın internet ve gazetelerde haber yapılarak yayıldığı da kaydedilen dilekçede, "Şüpheli tarafından müvekkilime gerizekalılık, ahlaksızlık söylemleri ile hakaret edilmiş, Türkiye'de örgüt kurup suç işleyen paralel yapı ile ilgili iftira atılmış, ayrıca görevini layıkıyla ifa eden müvekkilime içki içip yorum yapıyormuş gibi iftiralar atılmıştır." denildi.

Dilekçede, söz konusu açıklamalar ve yapılan haberler ile Kütahyalı'nın kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edildiği belirtilerek, Yıldırım hakkında savcılıkça resen soruşturma başlatılması talep edildi.

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Aziz YıldırımRasim Ozan KütahyalıROKsuç duyurusu

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