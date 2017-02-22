Fenerbahçe, "Prensipte Samandıra, Jet Hızıyla Florya" haberini yalanladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün (22 Şubat 2017) Sabah gazetesinin spor servisindeki "Prensipte Samandıra, Jet Hızıyla Florya" içerikli haberi yalanlayarak Igor Tudor ile hiçbir görüşme yapılmadığını duyurdu.

Sarı-Lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle denildi:



Bugün tarihli Sabah gazetesinde yer alan “Prensipte Samandıra, Jet Hızıyla Florya” başlıklı haber tüm içeriğiyle yalandır.



Kulübümüz, haberde ismi geçen teknik direktör ile herhangi bir görüşme yapmamıştır. Dolayısıyla prensipte bir anlaşma söz konusu olmamıştır.



Gerçeği yansıtmayan ve masabaşında üretilen bu tür manipülatif, okuyucularını aldatan yalan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz.