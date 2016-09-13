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Spor

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Gerekçe olarak 'taraftarların çirkin ve kötü tezahüratları' gösterildi

13 Eylül 2016 20:20

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Bursaspor maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'nin PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden, Adanaspor, Gaziantepspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor ve Bursaspor'un da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

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