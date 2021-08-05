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Spor

Fenerbahçe, Perotti'nin sözleşmesini feshetmek istiyor

05 Ağustos 2021 10:47

Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezonu sakatlıklarla geçiren Diego Perotti ile yollar ayırmak istiyor. Sözleşmesi devam eden Arjantinli futbolcu ise kalmak istediğini, sözleşmesinin feshedilmesi halinde tazminat talep edeceğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 4 lig maçında 3 gol atan Perotti, Beşiktaş maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı. 

Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor. Perotti ise kalmak istediğini, sözleşmesinin feshedilmesi halinde tazminat talep edeceğini belirtti. Taraflar bu konuda görüşmeleri sürdürüyor.

 

 

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