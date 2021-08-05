Fenerbahçe, Perotti'nin sözleşmesini feshetmek istiyor

Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezonu sakatlıklarla geçiren Diego Perotti ile yollar ayırmak istiyor. Sözleşmesi devam eden Arjantinli futbolcu ise kalmak istediğini, sözleşmesinin feshedilmesi halinde tazminat talep edeceğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 4 lig maçında 3 gol atan Perotti, Beşiktaş maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor. Perotti ise kalmak istediğini, sözleşmesinin feshedilmesi halinde tazminat talep edeceğini belirtti. Taraflar bu konuda görüşmeleri sürdürüyor.