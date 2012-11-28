Fenerbahçe, Pendik karşısında rövanş arıyor

Türkiye Kupası'nda Pendikspor'a 1999-2000 sezonundaki eşleşmede elenen Fenerbahçe, 13 yıl sonra rakibi karşısında.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, kupanın son şampiyonu Fenerbahçe ile Spor Toto 2. Lig'de yer alan Pendikspor, 1999-2000 sezonundaki hafızalardan silinmeyen maçın ardından 13 yıl sonra rövanşta kozlarını paylaşıyor.

Pendikspor'a 1999-2000 sezonundaki eşleşmede 2-1 yenilerek elenen Fenerbahçe, yaklaşık 13 yıl sonra rakibi karşısında bu kez kazanan taraf olmak istiyor.

Maçtan notlar

-Devre arası

-Karşılaşmada ilk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

-Fenerbahçe'de Sezer Öztürk 45. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

-Pendikspor 13. dakikada gole çok yaklaştı ancak altı pas içerisinde topu direğe nişanladılar.