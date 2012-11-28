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Fenerbahçe, Pendik karşısında rövanş arıyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe ile Pendikspor Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşıyor.

28 Kasım 2012 22:41

Türkiye Kupası'nda Pendikspor'a 1999-2000 sezonundaki eşleşmede elenen Fenerbahçe, 13 yıl sonra rakibi karşısında.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, kupanın son şampiyonu Fenerbahçe ile Spor Toto 2. Lig'de yer alan Pendikspor, 1999-2000 sezonundaki hafızalardan silinmeyen maçın ardından 13 yıl sonra rövanşta kozlarını paylaşıyor.

Pendikspor'a 1999-2000 sezonundaki eşleşmede 2-1 yenilerek elenen Fenerbahçe, yaklaşık 13 yıl sonra rakibi karşısında bu kez kazanan taraf olmak istiyor.

 

 

Maçtan notlar

 
-Devre arası
-Karşılaşmada ilk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
-Fenerbahçe'de Sezer Öztürk 45. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
-Pendikspor 13. dakikada gole çok yaklaştı ancak altı pas içerisinde topu direğe nişanladılar.

 

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