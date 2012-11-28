Fenerbahçe 13 yıl sonra Pendik karşısında rövanş peşinde

13 yıl önce Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda eleme başarısı gösteren Pendikspor ile yollar bir kez daha kesişti. Pendikspor yeni bir sürpriz peşindeyken, sarı-lacivertliler bu maçtan galibiyetle ayrılarak rövanşı almak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen ve ligde de Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu akşam Pendikspor ile yapacağı maçı da kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Pendikspor maçını hakem Hüseyin Sabancı yönetecek. Bu mücadelenin canlı anlatımını Skorist.com aracılığı ile NTVSpor.net'ten takip edebilirsiniz.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak, 29 yıllık kupa hasretine son veren Fenerbahçe, 1999-2000 sezonunda kupada elendiği Pendikspor'dan rövanşı almak için maça çıkacak.

Kupada farklı bir 11 bekleniyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, bu akşamki Ziraat Türkiye Kupası maçında UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'deki kadrodan farklı bir ilk 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.

Kocaman'ın Pendikspor karşısında, Avrupa kupası ve lig maçlarında az süre alan ve fazla forma şansı bulamayan oyunculara görev vereceği öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 2 maç ceza verdiği Caner Erkin, ligdeki Gençlerbirliği maçının ardından Pendikspor maçında da forma giymeyerek cezasını tamamlayacak.

Pendikspor 'intikam' söyleminden rahatsız

Pendikspor Kulüp Başkanı Sami Bayram, yerel ve ulusal basında 13 yıl önce Fenerbahçe'yi kupadan elemelerine vurgu yapılarak, "13 yıllık intikam" gibi ifadeler kullanıldığını belirterek, sporun barış ve dostluk olduğu yerde "intikam" ifadelerinin doğru olmadığını, kazanırsa Fenerbahçe'yi tebrik edeceklerini kaydetti.

'Futbolcularımız kendini göstermek isteyecektir'

Sami Bayram, böyle maçların futbolcularına kendilerini gösterme şansı verdiğini belirterek, "Fenerbahçe gibi bir takımla oynamak, her futbolcunun, her hocanın istediği bir şeydir. Futbolcular için bir pazardır. Bu pazarda herkes kendini göstermek isteyecek, hocamız en iyi kadroyu çıkaracaktır. Takımımıza güveniyoruz. Pendikspor olarak amacımız PTT 1. Lig'e çıkmak. Ancak Türkiye Kupası'nda da elde edilecek başarılarla gurur duyarız" ifadelerini kullandı.

'Yedekler de çıksa adı Fenerbahçe'

Sami Bayram, Fenerbahçe'nin bu akşamki maça her zamanki ilk 11'inden farklı bir kadroyla çıkmasının beklendiğinin belirtilmesi üzerine, "Rakibimizin yedekleri de çıksa ne olursa olsun adı Fenerbahçe. Aykut Kocaman'ın kendi düşüncesidir, saygı duyuyoruz. Maçımızın dostluk içinde geçmesini diliyoruz. Kimse farklı olaylar çıkarmasın" dedi.

Fenerbahçe'nin bu akşamki maç öncesi kampa girmemesiyle ilgili olarak da Bayram, herkesin kendine göre bir hazırlanma şekli olduğunu, Fenerbahçe gibi kendini kanıtlayan, dünyaya mal olan bir takımın nasıl hazırlanacağı konusunda yorum yapamayacaklarını söyledi.