'Fenerbahçe Patrick Vieira ile prensipte anlaştı'

Fotomaç gazetesi yazarı Emre Bol, A Spor’da yayınlanan Son Sayfa programında Fenerbahçe’nin teknik direktörlük için Fransız futbolunun efsanelerinden Patrick Vieira ile prensipte anlaştığını öne sürdü.

Kaçan şampiyonluğun ardından İsmail Kartal'ın istifa etmesiyle hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe, sürpriz bir isimle el sıkıştı. İddiaya göre, henüz sezon bitmeden göreve getirilen İtalyan sportif direktör Giuliano Terraneo, Fransız futbolunun efsane isimlerinden Patrick Vieira ile İngiltere'nin Manchester kentinde bir araya geldi ve anlaşmaya vardı. Terraneo, A Takım seviyesinde tecrübesi olmayan ve Manchester City'nin rezerv takımında hocalık yapan 38 yaşındaki teknik adamla İtalya'nın Milano kentinde bir kez daha görüşecek.

'Patlama yapacak teknik adam'

Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Patrick Vieira ile İnter'de sportif direktörlük yaparken birlikte çalışan Terraneo'nun, Fransız hocaya kefil olduğu ve onun hakkında başkan Aziz Yıldırım'a "Geleceğin hocası" diye referans verdiği öğrenildi.

Vieira'nın olumlu geçen ilk görüşmenin ardından "F.Bahçe'yi iyi tanıyorum. Henüz teknik direktörlük yaşantımın başındayım. Başarıya açım. Hedefi büyük bir takım olan F.Bahçe tam bana göre" dediği öğrenildi.

Fransız hocanın isminin en geç perşembe günü açıklanacağı bildirildi.