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Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Gözaltına alınan kişi Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

07 Nisan 2015 01:27

Cumartesi günü Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Sürmene'de bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözlatına alınan kişinin Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

Sivil polislerin şüpheliyi, akşam saatlerinde oturduğu evin yakınlarında bir süre takip ettikten sonra gözaltına aldığı ileri sürülüyor. 30'lu yaşlarda ve Trabzon nüfusuna kayıtlı olduğu iddia edilen şüphelinin karakolda kendisine yöneltilen soruları cevapladığı ve olay anında başka yerde olmasının ardından serbest bırakıldığı açıklandı.

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