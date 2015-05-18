Fenerbahçe otobüsünde bomba araması!

Mersin İdman Yurdu maçı sonrası Fenerbahçe Futbol Takımı'nın otobüsünde polisler tarafından bomba araması yapıldı.

Mersin İdman Yurdu maçı sonrası Fenerbahçe Futbol Takımı'nın otobüsünde polisler tarafından arama yapıldı. Hürriyet’ten Ahmet Ercanlar’ın haberine göre, futbolcular otobüse binmeden önce gerçekleştirilen aramada polis köpekleri aracın içindeki her yeri didik didik aradı. Aramanın bir ihbar üzerine yapıldığı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere sarı lacivertli futbolcuları taşıyan otobüs, 4 Nisan'da Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı.