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Spor

Fenerbahçe otobüsünde bomba araması!

Sarı lacivertli futbolcuları taşıyan otobüs, 4 Nisan'da Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı

Fotoğraf: Emre Oktay / Hürriyet

18 Mayıs 2015 02:41

Mersin İdman Yurdu maçı sonrası Fenerbahçe Futbol Takımı'nın otobüsünde polisler tarafından bomba araması yapıldı.

Mersin İdman Yurdu maçı sonrası Fenerbahçe Futbol Takımı'nın otobüsünde polisler tarafından arama yapıldı. Hürriyet’ten Ahmet Ercanlar’ın haberine göre, futbolcular otobüse binmeden önce gerçekleştirilen aramada polis köpekleri aracın içindeki her yeri didik didik aradı. Aramanın bir ihbar üzerine yapıldığı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere sarı lacivertli futbolcuları taşıyan otobüs, 4 Nisan'da Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı.

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