Mersin'i 90+3'te deviren F.Bahçe şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı

Şükrü Saracoğlu'nda Kayseri Erciyesspor ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe, ölüp ölüp dirildiği Mersin İdman Yurdu deplasmanında kaptanı Emre Belözoğlu ile güldü.

Maça yedek başlayan ve 63. dakikada oyuna giren Emre, 90+2'de cezasahası dışından attığı müthiş golle Fenerbahçe'ye hayat verdi ve takımını 1-0'lık galibiyete taşıdı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 70'e çıkardı ve 73 puanlı Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

4. yıldız peşindeki Fenerbahçe, Mersin İdman Yurdu deplasmanında galibiyete uzatma dakikalarında ulaştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 50. dakikasında Mersin İdman Yurdu'nda kaleci Muammer kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunu Mersin kalesine yıkan Fenerbahçe'ye hayat veren gol 63'te oyuna giren Emre Belözoğlu'ndan geldi.

Fenerbahçe kaptanı 90+3'te cezasahası dışından müthiş vurarak topu ağlarla buluşturdu ve takımına hayati derecede 3 puan kazandırdı.

Bu sezon 4 büyüklerle oynadığı 8. maçı da kaybeden Mersin İdman Yurdu, 44 puanda kaldı. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ise puanını 70'e çıkardı ve iddiasını son 2 haftaya taşıdı.

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Egemen Korkmaz, Bruno Alves, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Raul Meireles, Diego Ribas, Caner Erkin, Dirk Kuyt, Moussa Sow

MERSİN İDMAN YURDU: Muammer, Serkan Balcı, Servet, Mitrovic, Vederson, Murat, Khalili, Oktay, Pedriel, Nakoulma, Welliton