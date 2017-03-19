Fenerbahçe Orduevi baskına 3'er kez ağırlaştırılmak müebbet talebi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fenerbahçe Orduevi baskınına ilişkinİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3'ü tutuklu 40 şüpheli asker hakkında, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan ve 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, İstanbul'da 'FETÖ'nün İstanbul'da darbe girişimine ilişkin 15'inci iddianame oldu.

İddianamede 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan toplantılarda Fenerbahçe Orduevi'nin kontrol altına alınması kararının verildiği, orduevi müdürünün ise baskına gelen askerleri içeri almayarak baskını önlediği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan toplantılarda Fenerbahçe Orduevi'nin kontrol altına alınması kararının verildiği, bu görevin 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli üsteğmen Kayhan Korkmaz'a verildiği belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanık üsteğmen Kayhan Korkmaz, uzman çavuş Recai Yeğen, sözleşmeli uzman onbaşı Fahri Sivri, tutuksuz sanık Uzman Çavuş Faruk Yüksel ile 36 tutuksuz er hakkında, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve TBMM'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Ayrıca Üsteğmen Kayhan Korkmaz hakkında, FETÖ üyesi olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, diğer şüpheliler hakkında ise FETÖ örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi.

Darbe karşıtları tutuklanacaktı



İddianamede, çeşitli nedenlerle başka illerden İstanbul'a gelen rütbeli subayların genellikle Fenerbahçe Orduevi'nde konakladıkları, aralarında 15 Temmuz gecesi darbe karşıtı tavır ve davranış gösterecek subayların da bulunabileceği için kontrol altına alınarak, geçici olarak burada kalan rütbeli askerlerin, diğer rütbeli askerlerle irtibatlarının kesilmesinin ve hareket kabiliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi.

MÜDÜR ENGELLEDİ

Üsteğmen Kayhan Korkmaz'ın emir ve komutası altındaki uzman çavuş Recai Yeğen ile sözleşmeli uzman onbaşı Fahri Sivri, tutuksuz sanık uzman çavuş Faruk Yüksel ile 36 tutuksuz erin 4 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ile kışladan çıkarak saat: 22.58 sıralarında Fenerbahçe Orduevi'nin bulunduğu caddeye ulaştıkları, askeri zırhlı araçları orduevi girişinin önüne çektikleri, silahlı bir şekilde araçlardan inerek orduevi girişinde bekleyeme başladıkları, Orduevi görevlileri ile şüpheliler arasında münakaşa yaşandığı, gerginliğin ve münakaşanın bir süre devam ettiği, olay tarihinde Orduevi müdürü Albay İ. Cem Gültekin'in sürekli olarak şüphelilerle müzakere yaptığı, eylemlerine son vermeleri için ikna etmeye çalıştığı, saat: 04.02 sıralarında ikna çabalarının sonuç vermesi üzerine silah ve mühimmatlarını zırhlı araçların içerisine bırakarak silahsız olarak araçlardan inerek beklemeye başladıkları belirtildi. Saat: 04.07 sıralarında şüphelilerin silahsız bir şekilde Fenerbahçe Orduevi nizamiyesinden içeriye alındıkları, askeri araçların ise dışarıda bırakıldığı, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin sabah saatlerinde Fenerbahçe Orduevine gelerek şüphelileri gözaltına aldığını belirtildi.