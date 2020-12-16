Fenerbahçe, Onyekuru'yu gözüne kestirdi

Süper Lig'de topladığı 23 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, bu bölge için Monaco'dan Henry Onyekuru ve Norveç ekibi Bodo/Glimt'ten Philip Zinckernagel'i listesinde tutuyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, Ocak ayında takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre takviye yapmayı planlıyor.

Monaco'da forma şansı bulmakta zorlanan Henry Onyekuru'nun adı Galatasaray'la da anılıyor. Nijeryalı futbolcu sarı-kırmızılı formayı iki farklı dönemde giymişti. Onyekuru bu sezon Monaco'da yalnızca 4 maçta süre alabildi ve 1 asist yaptı.

İddiaya göre Fenerbahçe kanat takviyesi için Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt forması giyen Philip Zinckernagel'le de ilgileniyor.

26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu takımıyla ligde şampiyonluk sevinci yaşarken çıktığı 27 maçta 19 gol atıp 24 asist yaptı ve 43 gole direkt katkıda bulundu.

Philip Zinckernagel'in kulübüyle mevcut sözleşmesi yıl sonunda bitiyor.