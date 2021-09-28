Fenerbahçe-Olympiakos maçını Alejandro Hernández yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde maçları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe'nin Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacağı müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernández yönetecek.

Sarı Lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u sahasında ağırlayacak. Karşılaşmayı yönetecek isim UEFA tarafından açıklandı. Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe'nin maçını İspanyol hakem Alejandro Hernández'in yöneteceği duyuruldu.

VAR hakemleri de belli oldu

Fenerbahçe-Olympiacos maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ricardo de Burgos üstlenecekken, Burgos’a Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Xavier Estrada Fernandez eşlik edecek.

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.