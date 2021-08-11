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Spor

Fenerbahçe'nin "yıldızsız forma" başvurusu kabul edildi

11 Ağustos 2021 16:15

Fenerbahçe, TFF ve yayıncı kuruluşa gönderdiği yazıda kulübün yıldızlı armasının kullanılmaması talebinde bulundu. Ayrıca futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, TFF’den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.

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