Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın "Ben Böyleyim" isimli belgeseli çıktı.

Mantalite Originals'ın çıkardığı belgeselde 24 yaşındaki eldiven kendisini nasıl geliştirdiğini, hedeflerini ve bakış açısını anlattı. 12 dakika süren belgesel, "Evden Uzakta", "Seviyenin Yukarısı", "Aynaya Bakmak" ve "İnsan Yaptıklarıyla Anılır" isimli 4 bölümden oluşuyor. Altay Bayındır her bölümde yaşadıklarını ve düşündüklerini aktarıyor.

Belgeselini paylaşan Altay Bayındır, "Keyifle izlemeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.