Fenerbahçe'nin yeni yabancı kuralı konusunda kafası rahat

Fenerbahçe'de iki sezondur süren yerli oyuncu transferleri meyvesini veriyor. TFF'nin yabancı oyuncu sınırı konusundaki değişikliği bu sezon uygulamaya almasıyla pek çok kulüp sıkıntıya düştü. Sarı-lacivertliler ise bunlardan biri değil. Kanarya, A ve Ümit Milli Takım düzeyinde pek çok kaliteli yerli futbolculara sahip. Geçen sezon maç başına ortalama 5.5 Türk oyuncuya yer veren Fenerbahçe, bu açıdan ligin en iyi ikinci takımıydı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda Altay Bayındır, Berke Özer, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş ile geçen sezon yerli statüsünde oynayan Mesut Özil gibi Türk oyuncular bulunuyor. Ali Koç ve kurmayları, halen A Milli oyuncular Umut Meraş, Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder'i de renklerine katmanın planlarını yapıyor.