Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun: Buraya oturmaya değil formayı sırılsıklam yapmaya geldim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, Topuk Yaylası kampında yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her şey iyi geçer. Buraya oturmaya değil formayı sırılsıklam yapmaya geldim. Pes eden biri değilim." ifadelerini kullandı.

Transferi sessiz sedasız açıklandıktan sonra Fenerbahçe camiasının en çok merak ettiği isimlerden biri olan Serdar Dursun, Topuk Yaylası kampında basın mensupları ile bir araya geldi.

İşte 29 yaşındaki golcü futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her şey iyi geçer. Buraya oturmaya değil formayı sırılsıklam yapmaya geldim. Pes eden biri değilim. Mücadeleci bir yapım var. Uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Bitiriciliğim iyidir. Arada daha geriye gelip oyun kurma özelliğim vardır. Bazen enteresan gollerim de oluyor. Son yıllara bakarsak Fenerbahçe'de bir forvet problemi vardı. Ben de mücadele edip çalışacağım. Allah nasip ederse gollerimle takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum."

"Ali Koç bana çok inandı"

"İnanılmaz heyecanlı aylar yaşadım. Eski kulübüm Darmstadt beni satmadı. Ocaktan itibaren boş oyuncu konumundaydım. La Liga, Serie A, Bundesliga, İngiltere neredeyse her yerden teklif aldım. Birçok teklif geldi. Bundesliga, Serie A, neredeyse her yerden. Türkiye'ye ilk önce sıcak bakmıyordum ama Fenerbahçe olunca benim için farklı oldu. Ali Koç bana çok inandı."

"Buraya şampiyonluk için geldim"

"Gol olarak bir rakam vermek bence doğru değil. Ben de her maç gol atmak istiyorum. Çok maçımız olacak. Bir rakam söylemeyeyim, sezon sonunda olursa 'Aklımdaki buydu' derim. Vitor Pereira'ya karşı 1860'da oynamıştım. Hocaya karşı da gol atmıştım. Hocamız beni çok etkiledi. Hocamız bize, "Fenerbahçe'nin büyüklüğünün herkes farkında olmalı, buraya şampiyonluk için geldim, boşuna değil."

Milli takım açıklaması

"EURO 2020 geride kalıyor. Her Türk futbolcu gibi ben de milli takımda olmak isterdim ancak olmadı. Hocanın kararı, saygı duymak gerekiyor. Kendimi burada ispatlarsam, sıradaki maçlarda milli takımda olabilirim."