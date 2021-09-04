Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo kimdir?

Fenerbahçe, Miguel Crespo ile transfer görüşmelerinin başladığını açıkladı.

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü İstanbul’a gelecektir" denildi.

Miguel Crespo kimdir?

Fransa'nın Lyon şehrinde doğan 24 yaşındaki Crespo, Portekizli. Crespo, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve orta saha sol pozisyonunda da görev yapıyor. Crespo 2019 yılında Braga B takımından bedelsiz olarak GD Estoril Praia'ya gitmişti.

Crespo, Estoril formasıyla 60 maça çıktı ve 9 gol atıp, 5 de asist yaptı.

Miguel Crespo'nun geçen sezon Estoril formasıyla Portekiz İkinci Ligi'nde yakaladığı istatistikler:

Maç: 30 Gol:

5 Asist: 3

İsabetli şut: 11

Rakip ceza sahasında topla buluşma: 48

Pas yüzdesi: %76

Başarılı dripling: 39

İkili mücadele başarısı: %58

Kaptığı top: 39