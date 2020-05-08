Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek kimdir?

Fenerbahçe bu sezon ilk transferini Gölcüksporlu İsmail Yüksek'i renklerine bağlayarak yaptı. İşte İsmail Yüksek'in kariyeri, oynadığı mevki ve istatistikleri.

26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı.

Fenerbahçe ve Antalyaspor dışında Trabzonspor'un da talip olduğu İsmail, bu sezon attığı 8 golle takımının en skorer ismi olarak ön plana çıktı. 1.84 boyunda olan İsmail, U17 Ligi'nde 19 maç, 5 gol kaydetti.