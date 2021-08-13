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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Devin Booker, İstanbul'a geldi

13 Ağustos 2021 11:51

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın yeni transferi ABD’li pivot Devin Booker, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Devin Booker, İstanbul’a geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Frankfurt’tan kalkan uçakla İstanbul’a gelen ABD’li oyuncuyu, kulüp yetkililerinin karşıladığı belirtildi.

Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulunan Booker, "Çok iyi hissediyorum. Uzun bir yolculuktu. İstanbul serüveni için heyecanlıyım. Burasıyla ilgili çok fazla şey duydum. Bir an önce başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı hazır olsun. Harika bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

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