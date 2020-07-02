Fenerbahçe'nin yeni hedefi Onyekuru

Galatasaray'ın eski yıldızlarına kanca atan Fenerbahçe bu kez de ezeli rakibinin kiralık oyuncusu Henry Onyekuru'yu gündemine aldı.



Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe ilk olarak Nijeryalı yıldızın kulübü Monaco ile temasa geçti. Yönetim, ardından Onyekuru'nun menajeriyle görüşme yaptı.



Fenerbahçe'nin Galatasaray'da 6 ayda 650 bin Euro kazanan genç yıldıza 1 sezon için 2 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor.