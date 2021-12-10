Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip, 29. dakikada Sow'un attığı golle öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 42'nci dakikada Berisha ile cevap verdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarından biriyle mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham.

Sarı-lacivertlilerin son muhtemel rakibi, Koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Rennes - Tottenham maçından sonra netleşecek. Tottenham, maçı kazanması halinde play-off turuna kalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi TSİ 18.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi formatı

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.

Organizasyonda Play-Off maçları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.