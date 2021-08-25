Fenerbahçe'nin transfer için zamanı daralıyor

Transfer çalışmalarında hızlanan Fenerbahçe için son 8 gün! 2 Eylül'e kadar sarı-lacivertliler, UEFA'ya Avrupa kupalarında mücadele edecek kadroyu bildirmek zorunda.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Helsinki'ye karşı 1-0'lık üstünlüğü koruyup Avrupa Ligi'nde mücadele etmek isteyen Kanarya'nın önceliği kısa süre içinde forvet transferi yapmak. Sörloth'u Real Sociedad'a kaptıran Fenerbahçe, Keita Balde ve Luuk de Jong isimlerine ağırlık verdi. Görüşmeler başladı ve temaslar sıklaştırıldı.

Orta saha ve sol kanat takviyesi de yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, 3 yeni transfer yaparak hem Pereira'nın elini güçlendirmek hem de taraftarları rahatlatmayı amaçlıyor. Bu arada takımı güçlendirmek için hummalı bir çalışma içinde olan yönetim, al-sat dengesini sağlamak için uğraşacak. Satılan Ademi, Frey ve Thiam'ın yanı sıra kiralık giden Ozan'dan toplam 6 milyon Euro gelir elde eden Fenerbahçe, 3.5 milyon Euro'ya alınan Kim'in ismini UEFA'ya bildirecek.