Fenerbahçe'nin sol bekte ilk tercihi Layvin Kurzawa

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-lacivertli ekip, PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız Layvin Kurzawa'yı istiyor.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, bonservis sorunu bulunmayan başarılı oyuncu için bu hafta içerisinde görüşmelerini sıklaştıracak. Bu sezon 14 maçta görev alan ve 1 gol kaydeden oyuncu daha öncesinde de 7 sezon Monaco'da ter dökmüştü.

Maciej Rybus da listede

Fenerbahçe yönetiminin Kurzawa'nın transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık Lokomotiv Moskova'nın 30 yaşındaki sol beki Maciej Rybus'u da listesinde tuttuğu bilinirken Rus ekibiyle görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.



Hasan Ali Kaldırım'la ilgili kararını veremeyen Kanarya'nın sol bek için iki isimden birine imza attırması bekleniyor.