Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda Mesut Özil yer almadı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la oynayacağı rövanş maçı için Çekya'ya gidecek kamp kadrosunu açıkladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.
Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda yer almadı. İrfan Can Kahveci ise Çekya'ya gidiyor.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Altay, Berke, Ertuğrul, Szalai, Kim, Serdar Aziz, Tisserrand, Nazım, Ruhan Arda, Ferdi, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Arda, Bora, Pelkas, Osayi, Valencia, Serdar Dursun ve Berisha