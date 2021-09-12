Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler'de Nazım Sangare, Serdar Dursun ve Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha

Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Cofıe, Hakan, Fajr, Pedro, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe ile Sivasspor 31. randevuda

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 30 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 6 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Sivasspor 41 golle karşılık verdi.

Ligde geride kalan sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı. İstanbul'daki müsabakayı ise Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 15 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 35 gol atarken, Sivasspor ise 16 kez fileleri havalandırdı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.