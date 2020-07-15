Fenerbahçe'nin radarındaki Schürrle serbest kaldı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, golcü futbolcusu Andre Schürrle'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.



Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Almanya'dan sevindirici bir haber geldi. Borussia Dortmund, 29 yaşındaki forveti Andre Schürrle'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.



Andre Schürrle ile Fenerbahçe yakından ilgileniyor. Yerli transferlerde önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, yabancı olarak da Andre Schürrle'yi kadrosuna katmak istiyor.

Alman futbolcuAndre Schürrle, kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formaları giydi.