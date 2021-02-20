Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Pelkas tamamen iyileşirken Mesut Özil'in her geçen hafta performansını artırması da teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Sakatlığı sebebiyle takımdan 4 haftadır ayrı kalan Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularından Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla formasına kavuşacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

5 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri durumunda 27'nci haftada Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

54. randevu

Fenerbahçe ile Göztepe oynayacakları maçla birlikte ligde 54'üncü kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan ve Hüseyin Göçek'in yöneteceği mücadeleye sarı-lacivertli takımın şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Altay, Sangare, Serdar (Tisserand), Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas (Samuel-Osayi), Mesut, Thiam.