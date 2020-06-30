Fenerbahçe'nin mali durumu Forbes dergisine konu oldu: Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü

Forbes dergisi, Fenerbahçe'nin 370 milyon dolar borcu olduğunu belirtirken, Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü olduğunu yazdı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle, Avrupa'da pek çok spor kulübü zor günlerden geçerken, borçları artan kulüplerden biri de Fenerbahçe oldu.

Forbes dergisinde Zak Garner-Purkis imzasıyla yer alan haberde, Fenerbahçe'nin borcunun 370 milyon dolar (2.5 Milyar TL) olduğu bilgisi verildi.

Yıldız oyuncular sportif başarıyı getiremedi

Haberde; Nani, Martin Skrtel, Robin Van Persie, Valbuena gibi futbolcuları kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'nin, bu oyunculara verdiği yüksek maaşlar sonrasında borçlarının arttığı ifade edildi.



Yıldız isimleri transfer etmesine karşın, sportif başarının gelmemesini, kulübü bataklığa sürüklediğine de işaret edildi.

Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, konuyla ilgili olarak Forbes'a, "Yeni gelir kaynakları, birşeyler üretmeden sorunları çözemiyor. Açıkçası bu mümkün değil. Nakit akışları yetersiz. Özkaynaklar kullanılmıyor. Borçlar, gelirlerden daha fazla" ifadelerini kullandı.

Tuğrul Aksar, konuşmasının devamında "Kulüpler muhtemelen iflas edecekler ya da düşecekler." dedi.

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