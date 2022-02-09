Fenerbahçe'nin kupa hasreti sürüyor

Ligde lider Trabzonspor ile arasında 20 puan bulunan Fenerbahçe, 6'ncı sırada yer alıyor. Ligdeki olumsuz tabloyu kupada dağıtmayı hedefleyen sarı-Lacivertliler, istediğini başaramadı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda dün akşam Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, sahasından yine hüsranla ayrıldı. Karşılaşma boyunca istekli bir grafik çizemeyen, top geçişlerinde başarılı olamayan Sarı-Lacivertliler, 45+3'üncü dakikada 10 kişi kalan Kayserispor'a üstünlük kuramadı.

Mücadelenin son anlarında eski oyuncuları Ramazan Civelek'in golü ile sarsılan sarı-lacivertliler, ligdeki kötü gidişata kupayı da ekledi. Ligde ve kupada hasretini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in şu an ise elinde bir tek UEFA Konferans Ligi kaldı. Fenerbahçe, 17 Şubat'ta evinde 24 Şubat'ta ise deplasmanda Slavia Prag ile mücadele ederek.

Kupada 10 yıllık hasret

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı en son 2011-12 sezonunda kazandı. 6 kez kupayı müzesine götüren Sarı-Lacivertliler, o sezon Trabzonspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

Türkiye Kupası'nı hangi takım, kaç kez kazandı?

Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında 58 yıldır düzenlenen organizasyonda Galatasaray 18 kez bu kupayı müzesine taşırken, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe ise 6 defa kupayı kazandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda kazandı. Sarı Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın 9 puan önünde mutlu sona ulaştı. Bu sezon zirve ile arasında 20 puanlık fark olan Fenerbahçe'nin şampiyonluk için mucizeye ihtiyacı var. Sarı Lacivertliler, bu sezon da şampiyonluk yaşayamadığı takdirde kupa hasreti 8 yıla çıkacak.

Berisha tepkilerin odağında

Fenerbahçe'de Mergim Berisha, tepkilerin odağında yer aldı. Kayserispor maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç aleyhine de tezahüratlarda bulunarak istifaya davet ettiler.