Fenerbahçe'nin Konan transferine menajer engeli

Fenerbahçe'nin Reims'ten transfer etmek istediği Ghislain Konan transferi menajere takıldı. Oyuncunun menajeri, sarı-lacivertlilerden yüksek pay istedi.

Fenerbahçe, Fransa'da Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen Ghislain Konan'ı transfer etmek istiyor.

Reims Başkanı Jan Pierre Caillot, "Fenerbahçe'nin teklifini gayet iyi bulduk. Elbette Konan'ın da kabul etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ancak Fransa basını transfer ile ilgili iddia çıktı.

Score Fr'ın haberine göre Fenerbahçe, Konan için Reims'e 6 taksitte ödenmek üzere 1.5 milyon euro teklif etti. Fransız ekibi bu teklifi kabul etti. Ancak Konan'ın menajeri kontrattan yüksek pay istedi. Fildişi Sahilili oyuncunun menajeri 1 milyon euroluk komisyon bedeli istedi.

Fenerbahçe transfer için son sözü söylemedi. Habere göre Konan sezonu Fransa'da tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertliler ise 8 Şubat'a kadar transferi sonlandırmak istiyor.