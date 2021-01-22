Fenerbahçe'nin istediği Sokratis'e Lazio da talip oldu

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in ardından kadrosuna katmak istediği Sokratis Papastathopoulos'a Lazio da talip oldu.

Fenerbahçe'nin transferi için uğraştığı Sokratis Papastathopoulos'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yunan stoperin adı Genoa, Real Betis, Olympiacos ve Bundesliga ekipleri ile de anılırken, Arsenal'ın sözleşmesini feshettiği 32 yaşındaki oyuncuya Lazio da talip oldu.

Lazio teknik direktörü Simone Inzaghi, İtalya Kupası'nda oynanan Parma maçı sonrası Rai'ye yaptığı açıklamada "Hala sayısal olarak bir savunma oyuncusuna ihtiyacımız var. Sokratis Papastathopoulos ilgilendiğimiz oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.