Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi golcü almak

Fenerbahçe bu sezona istediği gibi başlayamadı. Sezon başı transfer ettikleri Berisha ve Rossi'den istenen verimliliği alamayan sarı-lacivertli ekip, transfer sezonunda golcü almayı hedefliyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre, oyuncu satışı yapılıp yapılmayacağı, golcü transferinde rotayı belirleyecek. Lazio’dan ayrılmaya hazırlanan Vedat Muriç şu anda ilk aday olarak görülüyor. Özellikle İtalyanlar’ın forvet hattını Botheim ile güçlendirmeye hazırlanması, Kosovalı golcünün gözden çıkartılmasına neden oldu.

Fenerbahçe ’nin Muriç’i kiralama olasılığı yüksek. Ancak Attila Szalai’nin yüksek bir bedelle satılması halinde planlar değişebilir. Bu durumda Sarı-Lacivertli Yönetim, daha yüksek kalibrede bir golcüye yönelebilir. Zenit ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sardar Azmoun’un adaylardan biri olduğu öne sürüldü.